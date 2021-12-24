Специалисты Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Запорожской области подготовили инфографику относительно важных цифр и дат в 2022 году, ожидающих "единщиков" и плательщиков общей системы налогообложения.

Об этом сообщают данные на сайте ГНС Запорожской области.

С 1 января 2022 года изменится размер минимальной заработной платы, которая составит 6 500 гривен, а с октября она вырастет до 6 700 гривен. Соответственно, повысится и прожиточный минимум для работоспособного населения.

С 1 января 2022 года прожиточный минимум будет составлять 2 481 гривню, с 1 июля он повысится до 2 600 гривен, а с декабря он составит 2 684 гривни.

Изменения в минимальной заработной плате и повышение прожиточного минимума напрямую коснутся ФОПов в вопросе налогообложения и сборов.

Так, для ФОПов с 1 января 2022 года минимальная сумма платежа по единому сбору составит 1 430 гривен, с октября она вырастет до 1 474 гривен. Сроки платежей определены ежеквартально до 20 числа каждого месяца.

Другие данные приводятся в инфографике с сайта ГНС.

Налоговики определили суммы платежей для ФОПов и сроки их проведения. Источник: ГНС

Напомним, что утром 14 декабря на площади перед Верховной Радой проходил протест ФОПов. Предприниматели требовали от парламентариев принятия законопроекта №6376. Данным законопроектом предлагалось отсрочить до 1 января 2023 года сроки расширенного применения РРО плательщиками единого налога.

Ранее "Страна" сообщала, что 14 декабря нардеп от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко с боем прорвался в зал Верховной Рады, в руках у него был кассовый аппарат. Парламентарий хотел пронести в зал кассовый аппарат в знак поддержки требований ФОПов.

Также мы писали, что Кабинет министров Украины разрешил предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельской местности, не использовать кассовые аппараты.