Сегодня в столичной полиции подвели итоги вчерашней акции ФОПов под Верховной Радой.

В результате столкновений участников протестного митинга против принятия законопроекта №6376 (относительно отсрочки применения кассовых аппаратов (РРО) малым бизнесом) не обошлось без задержаний.

По информации наших источников в Нацполиции, за дебоши, связанные с бросанием петард и дымовых шашек, а также физическое сопротивление полиции, когда копы пытались разблокировать перекрытые улицы на подступах к Раде, в местное отделение полиции на Печерске были доставлены двое активных участников беспорядков.

Оба участника приехали на акцию в Киев с малой родины президента Зеленского - Кривого рога.

Несмотря на то, что от действий хулиганов пострадала одна из участниц акции - разорвавшейся рядом петардой ей повредило ногу - к уголовной ответственности дебоширов привлекать не стали и после составления административных протоколов отпустили восвояси.

Также во время акции, по сведениям наших собеседников, митингующие здорово помяли кузов служебного автомобиля полиции "Пежо", которое попалось им на пути колонны.

Однако, никого из участников этого вандализма задерживать не стали. По информации собеседников "Страны", от нового руководства столичного главка полиции поступило указание действовать с митингующими "мягкой силой", поэтому масштабная акция ограничилась двумя задержанными.

Ранее мы писали, что Верховная Рада в ходе внеочередного заседания, в пятницу, 17 декабря, не смогла принять законопроект №6376 об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. За проголосовали всего 102 нардепа, из которых 36 "слуг народа". Отметим, что нардепы массово не пришли на заседание.

Также "Страна" информировала, что ФОПы не стали штурмовать Раду после провала законопроекта об отсрочке кассовых аппаратов.