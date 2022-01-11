Во вторник, 11 января, стоимость природного газа в Европе после повышения в начале января опустилась ниже 1000 долларов за одну тысячу кубических метров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.



Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 984 долларов за тысячу кубов.

С начала торгов стоимость голубого топлива снизилась почти на процент.

Напомним, в последний день прошлого года цены на природный газ опустились ниже отметки в 800 долларов впервые с 10 ноября. После этого 4 января стоимость голубого топлива подскочила до 1000 долларов.

Между тем, по данным Bloomberg, в ближайшие несколько месяцев Европа может остаться без газа из-за морозов и низких запасов в хранилищах, так как два самых холодных зимних месяца еще впереди. В статье говорится о том, что континент борется с ограничением предложения, из-за которого цены на газ выросли более чем в четыре раза в прошлом году, давя на предприятия и домохозяйства.

Также ранее "Страна" подробно разбиралась, почему в Украине резко взлетели цены на газ и что будет дальше.