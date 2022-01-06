Украина должна возобновить прямой импорт газа из России. Такое заявление сделал нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский в эфире телеканала "Наш".

"Я глубоко убежден, что нам надо создать рабочую группу, определить площадку с российским "Газпромом" и закупать газпромный газ напрямую по открытому контракту по понятной цене... Понятно, что у нас есть конфликт, но мы не тянем без российского газа - у нас баланс не перекрывается, понимаете. Баланс потребления 33 миллиарда, а добываем своего уже меньше 20 миллиардов", - заявил Семинский.

Отметим, что летом Семинский попал в скандал, заявив о лишении русских в Украине конституционных прав.

Но то было летом, когда было тепло. А теперь зима и холодно. Поэтому, видимо, концепция у нардепа резко поменялась.

Напомним, экс-глава "Нафтогаза" Коболев допустил начало воровства Украиной транзитного газа. По его прогнозам, Украина с большой долей вероятности будет вынуждена начать несанкционированный отбор (а проще говоря - воровство) российского газа, который идет транзитом через нашу страну.

Ранее "Страна" писала о том, что транзит российского газа через Украину в ближайшие дни может упасть до двухлетнего минимума.

Также мы сообщали, что после решения Кабмина ограничить надбавку на газ из Украины реэкспортировали 18,6 млн кубометров газа.