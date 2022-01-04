"Оператор ГТС" в начале января этого года ожидает значительного падения транзита российского газа через Украину.

Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По словам Макогона, 3 января текущего года транзит природного газа из РФ уменьшился до 52,5 млн куб. м за сутки при забронированных объемах в 109,6 млн куб. м за сутки. Макогон ожидает, что объемы транспортировки голубого топлива продолжат падать и в дальнейшем.

"Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, ведь номинации по состоянию на начало газовых суток составят около 50,5 млн куб. м. в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года",- сказал он.

Гендиректор компании "Оператор ГТС" также уточнил, что на данный момент "Газпром" не информирует о причинах уменьшения транзита.

Ранее "Страна" писала о том, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продлевать транзит газа через Украину после 2024 года, когда завершится срок действия действующего контакта, можно будет при условии, если "удастся этот газ продать". А на сегодняшний день определенности по этой линии у "Газпрома" нет.

Также "Газпром" не стал заказывать дополнительную мощность для транзита газа через Украину в январе, а для транзита через Польшу забронировал на январь 19,26 млн кубов из предложенных 89,1 млн.