По состоянию на 1 января 2022 года заявка на прокачку газа в Словакию через территорию Украины упала на 59%. Причины такого резкого падения транзита пока остаются неизвестными.

О сокращении объемов транзита свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.



По информации оператора, 31 декабря 2021 года заявка на прокачку газа через распределительную станцию Вельке-Капушаны на границе Словакии и Украины составляла 83,8 млн кубических метров.

На 1 января 2022 года заявка составила 49,6 млн кубометров. То есть снижение по сравнению с предыдущим днем составило 59%.

Данные с tis.eustream.sk

Данные с tis.eustream.sk

Напомним, недавно в Киеве допустили остановку транзита российского газа через Украину уже этой зимой. Оценивая возможность сценария, в котором РФ прекращает транзит газа через Украину текущей зимой, гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это политический вопрос, а не экономический.

Также "Страна" писала о том, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продлевать транзит газа через Украину после 2024 года, когда завершится срок действия действующего контакта, можно будет при условии, если "удастся этот газ продать". А на сегодняшний день определенности по этой линии у "Газпрома" нет.