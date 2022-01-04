За первые четыре дня января из Украины в Европу вывезли 18,6 миллионов кубических метров газа. Реэкспорт увеличился после решения Кабинета министров ограничить надбавку на газ для производителей еды.

Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС".

Произошел реэкспорт газа, который европейские компании хранили в газовых подземных хранилищах Украины. Примечательно, что в день решения правительства (30 декабря) ограничить предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, который используют производители социальных продуктов из Украины выкачали 7,8 млн куб. м газа, на следующий день - 6,5 млн кубов. В первые два дня 2022 года объем реэкспорта составил 1,3 и 3 млн куб. м.

Стоит отметить, что из Украины реэкспортировали 18,6 млн куб. м газа и это примерно равняется объему, который за месяц потребляют предприятия пищевой промышленности, для которых огранили надбавку на цены на газ.

Напомним, экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предположил, что Украине с большой долей вероятности придется воровать транзитный газ.

Также сообщалось, что вследствие роста цен на газ крупный украинский молочный холдинг заявил о невозможности работать дальше. Украинские хлебозаводы и кондитеры заявили об аналогичных проблемах, после этого Кабмин ограничил надбавку на газ для производителей еды.