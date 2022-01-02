Руководство российской компании "Газпром", ранее заявившее о выполнении всех обязательств по транзитному договору с Украиной, ожидает за 2021 год максимальную в истории корпорации прибыль и дивиденды.

Об этом сообщает "Интерфакс" в воскресенье, 2 января, со ссылкой на заявление председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

"По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными - причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - говорится в заявлении Алексея Миллера.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что запуск "Северного потока-2" снизит цены на газ в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что президент России Владимир Путин заявил, что 29 декабря газом заполнилась вторая нитка газопровода "Северный поток-2". По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, газопровод на данный момент уже полностью готов к эксплуатации.

Также мы писали, что по состоянию на 1 января 2022 года заявка на прокачку газа в Словакию через территорию Украины упала на 59%. Причины такого резкого падения транзита пока остаются неизвестными.