Европейский Союз может присвоить статус экологически чистых некоторым проектам в сфере ядерной энергетики и газовой отрасли, о чем СМИ сообщали еще осенью.

А 1 января официальное заявление об этом появилось на сайте Еврокомиссии.

Как сказано в документе, Европейская комиссия 31 декабря начала консультации с экспертной группой по устойчивому финансированию государств-членов и с платформой по устойчивому финансированию. Консультации касались проекта текста дополнительного закона о таксономии, касающегося определенных видов газовой и ядерной активности.

Таксономия ЕС направляет и мобилизует частные инвестиции в деятельность, необходимую для достижения климатической нейтральности в следующие 30 лет. Существующий сегодня энергобаланс в Европе варьируется от одного государства-члена к другому. Некоторые регионы Европы все еще в значительной степени зависят от угля и имеют высокий уровень выбросов углерода. Таксономия предусматривает энергетическую деятельность, которая позволяет государствам-членам двигаться к климатической нейтральности с разных позиций.

"Принимая во внимание научные рекомендации и текущий технический прогресс, а также разные проблемы переходного периода в государствах-членах, Комиссия считает, что природный газ и ядерная энергия играют определенную роль как средства, способствующего переходу к будущему, основанному преимущественно на возобновляемых источниках энергии. В рамках таксономии это будет означать классификацию этих источников энергии в четких и жестких условиях (например, газ должен поступать из возобновляемых источников или иметь низкие выбросы к 2035 году)", - сказано в тексте на сайте.

Для обеспечения прозрачности Комиссия внесет поправки в закон о таксономии, чтобы инвесторы могли определять, включает ли деятельность газовую отрасль или ядерную деятельность и в какой степени, чтобы они могли сделать осознанный выбор.

Деятельность, охватываемая дополнительным законом, ускорит поэтапный отказ от более вредных источников, таких как уголь, и подтолкнет к более низкоуглеродной и экологически чистой энергетической структуре, считают в ЕС.

Критерии для газовой и ядерной деятельности будут обновляться по мере развития технологий.

Платформа по устойчивому финансированию и экспертная группа государств-членов должны будут вынести свои вердикты по поводу закона до 12 января. А Комиссия проанализирует их выводы и официально примет дополнительный закон в январе 2022 года. Затем он будет отправлен законодателям для изучения.

У Европейского парламента и Совета (которые делегировали полномочия Комиссии по принятию закона) будет четыре месяца, чтобы изучить документ и, если они сочтут это необходимым, возразить против него. В соответствии с регламентом таксономии оба органа могут запросить дополнительные два месяца на проверку.

По окончании периода проверки и при условии, что ни один из со-законодателей не возражает, закон вступит в силу.

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