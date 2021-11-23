Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента, вместо назначенной на пост министра экономики Юлии Свириденко, Ростислава Шурму.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 23 ноября.

Зеленский подписал указ №592/2021 о назначении Шурмы. На должности он будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса президента.

"Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", – сказал Шурма.

Ростислав Шурма - бывший гендиректор комбината "Запорожсталь" (который входит в металлургический холдинг Рината Ахметова) и бывший функционер "Оппозиционного блока".

"На этом основании многие его ассоциируют с Ахметовым. Но, по данным "Страны", это уже давно не так. Шурма ещё с конца 2019 года отошёл от Ахметова. В начале 2000 года его рассматривали даже на один из постов в правительстве, но, по итогу, тогда не получилось. При этом, сфера бизнес-интересов Шурмы в последнее время - солнечная энергетика. С учетом того, что Украина уже подписалась под "зелёный курс" ЕС, эта тема в ближайшие годы может стать очень хлебной. И иметь под рукой человека, который понимает, где там деньги лежат, руководству Офиса президента, ясное дело, выгодно", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 4 ноября Рада назначила Свириденко на пост первого вице-премьера и министра экономики Украины.

Также сообщалось, что в мае Зеленский ввел Росислава Шурму в состав Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".