"Понимает, где в зеленой энергетике деньги лежат". Шурму назначили замглавы Офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента, вместо назначенной на пост министра экономики Юлии Свириденко, Ростислава Шурму.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 23 ноября.
Зеленский подписал указ №592/2021 о назначении Шурмы. На должности он будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса президента.
"Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", – сказал Шурма.
Ростислав Шурма - бывший гендиректор комбината "Запорожсталь" (который входит в металлургический холдинг Рината Ахметова) и бывший функционер "Оппозиционного блока".
"На этом основании многие его ассоциируют с Ахметовым. Но, по данным "Страны", это уже давно не так. Шурма ещё с конца 2019 года отошёл от Ахметова. В начале 2000 года его рассматривали даже на один из постов в правительстве, но, по итогу, тогда не получилось. При этом, сфера бизнес-интересов Шурмы в последнее время - солнечная энергетика. С учетом того, что Украина уже подписалась под "зелёный курс" ЕС, эта тема в ближайшие годы может стать очень хлебной. И иметь под рукой человека, который понимает, где там деньги лежат, руководству Офиса президента, ясное дело, выгодно", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".
Напомним, 4 ноября Рада назначила Свириденко на пост первого вице-премьера и министра экономики Украины.
Также сообщалось, что в мае Зеленский ввел Росислава Шурму в состав Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".