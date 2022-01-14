В пятницу, 14 января, цена газа в Европе на открытии торгов после недавнего снижения поднялась почти на 12% - до $1100 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На фоне роста цены газа, сегодня "Газпром" заявил о контакте с Еврокомиссией по ситуации на рынке ЕС. Ранее Еврокомиссия направила ряду энергетических компаний запрос по ситуации с ценами на газ на рынке, и пресс-служба "Газпрома" заявила, что часть информации уже предоставила.

"Мы в контакте с ЕК. Часть информации уже предоставлена", - цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы "Газпрома".

Напомним, вчера появилась информация о том, что проекты по строительству терминалов для импорта сжиженного природного газа (СПГ) в Германии могут быть прекращены. Это означает, что Европа, на фоне отказа от угля, будет рассматривать "Северный поток-2" в качестве главного резерва для увеличения поставок газа в Европу.

В тоже время пока процесс сертификации газопровода идёт очень медленно и по срокам его завершения нет никакой определённости. Несколькими днями ранее глава МИД ФРГ напомнила об остановке сертификации "Северного потока-2" из-за несоответствия требованиям ЕС.