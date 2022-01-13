Винницкий молочный завод, который в структуру корпорации Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко, будет получать газ по льготам.

Об этом говорится в приказе Министерства аграрной политики и продовольствия от 5 января 2022 года "Об утверждении перечня субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является, в частности, производство продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость".

Согласно дополнению к приказу, в список на предоставление льгот по газу попали 6 803 производителей "социально важных продуктов". Они смогут покупать голубое топливо внутренней добычи с ограниченной наценкой в 25%. Из почти семи тысяч предприятий 925 те, которые указали основной вид деятельности - производство молока пастеризованного.

При этом другие предприятия Roshen в перечень на получение льготного газа не вошли.

Отметим, Винницкий молочный завод является основным поставщиком молочного сырья для кондитерских фабрик Roshen и осуществляет поставки своей продукции в страны ЕС.

Напомним, ранее Кабмин решил вопрос со льготными ценами на газ для предприятий. В льготный список попали производители муки, пастеризованного молока жирностью 2,5%, пшенично-ржаного хлеба, батонов, куриных яиц, курятины и подсолнечного масла. При этом ни тепличников, ни кондитеров, ни других представителей пищевой промышленности, которые также просили дешевый газ, в нем нет.

Также мы сообщали, что суд арестовал все имущество и активы Петра Порошенко. Однако завод не подлежит аресту, так как формально принадлежит сыну - Алексею.