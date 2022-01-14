На фоне, казалось бы, безрезультатных американо-российских переговоров, прошедших на этой неделе, в США разгоняют "зраду" вокруг провала в Сенате голосования по санкциям против "Северного потока-2", что в экспертной среде считают куда более красноречивым фактом о реальном состоянии дел в отношениях России и США, чем демонстративную воинственную риторику с обоих сторон.

А что касается переговоров, то обсуждаются разные варианты того, что за ними последует. В том числе и то, что Западу нужно артикулировать отсутствие намерений принять в состав НАТО Украину.

Провал Круза

Республиканец Тед Круз, автор законопроекта о санкциях против "СП-2", за который просил проголосовать сенаторов Зеленский, обвинил демократов в "лицемерии" на фоне просьб команды Байдена провалить голосование (что и было сделано).

"Белый дом яростно просить демократов не голосовать за этот проект и поддержать позицию администрации. В сожалению, это делается за счет наших союзников, за счет Европы, за счет национальной безопасности США, - заявил Круз в своем выступлении в зале Сената в день голосования. - Если демократы в Сенате поставят партийную лояльность выше национальной безопасности, если они будут голосовать просто по партийной линии, это резко увеличит шансы на насильственное вторжение России в Украину".

"Тем временем многие демократы утверждали, что законопроект на самом деле не остановит ввод трубопровода в эксплуатацию и нанесет ущерб деликатным переговорам администрации Байдена с европейскими союзниками по разрядке кризиса с Россией на границе Украины", - пишет Foreign Policy.

"Реальность такова, что если мы не убедим наших европейских партнеров прекратить продвижение этого проекта, никакие санкции США не смогут быть здесь эффективными", - заявил сенатор-демократ Крис Мерфи.

За кулисами лоббировала колеблющихся сенаторов-демократов не поддерживать законопроект Круза лично заместителем госсекретаря Викторией Нуланд, сообщили Foreign Policy источники Конгрессе.

"Голосование за этот законопроект будет голосованием против трансатлантического единства", - объясняла потом сенатор от демократов Джин Шахин.

"Уступить России"

Вместе с тем на Западе ширятся голоса в пользу того, что ради деэскалации стоит удовлетворить требования России о нерасширении НАТО, ведь Альянс, сходятся во мнении эксперты, и так не собирается принимать в свои ряды Украину.

Такую мысль высказал, в частности, в своей колонке в Financial Times Самюэль Чарап, эксперт Rand Corporation, сотрудничающего с Пентагоном аналитического центра.

НАТО в действительности и не собирается принимать Украину в свои ряды в обозримом будущем, все это знают, пишет он, но есть принцип, что России не должно быть позволено решать, какие страны могут вступать в НАТО, а какие нет. Чарап предлагает не пикироваться с Россией из-за этого абстрактного принципа.

"Прецеденты были. В 1996 году, до вступления восточноевропейских стран, НАТО заявила, что у нее нет "намерений, планов и оснований" размещать ядерное оружие на территории новых членов. Его до сих пор там не размещают. Какой принцип мешает заявить, что Украина имеет полное право добиваться членства в НАТО, но НАТО в настоящее время вопрос о ее принятии не рассматривает? Это точно отражает фактическое положение дел", - поясняет Чарап.

По его мнению, заявление о том, что у альянса в настоящее время нет намерения предлагать Украине членство, должно быть сделано лишь в обмен на осязаемое сокращение численности российских сил на границе.

"Нет никакой уступки в том, чтобы объявить, что НАТО не планирует сделать нечто, что она и так не намеревалась делать. Если признание этой реальности предотвратит конфликт, который может разрушить Украину и дестабилизировать Европу, то это кажется не слишком дорогой ценой", - аргументирует эксперт.

Другие (особенно - в Восточной Европе) не согласны с тем, что нужно выполнять требования России.

"Москва, скорее всего, захочет оказать давление, пообещать деэскалацию и продолжить переговоры, выискивая щели в западном блоке. А затем эксплуатировать эти трещины, увеличивая или уменьшая давление, в том числе военного характера. Если эта гипотеза верна, а так быть не должно, то может оказаться, что нас ждёт "игра на истощение", в которую играют обе стороны", - пишет польское издание Wpolityce.

"Реинкарнация СССР"

А пока США не дают никаких гарантий России, во всяком случае, публичных, Путина все равно объявляют "заткнувшим Запад за пояс".

"Но даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина. Теперь это будет одна из главных проблем, которой придется заниматься вашингтонским руководителям", - пишет New York Times.

Monde отмечает, что "на ключевых переговорах по безопасности в Европе Москва по отношению к Вашингтону говорила с позиции силы".

"Становится все более очевидным, что разобщенный и сбитый с толку западный альянс не знает, как ответить на вызов с его стороны", - делает вывод Wall Street Journal.

"Запад находится в менее выгодном положении, чем в 2014 году, чтобы противостоять давлению России на Украину. Сомнения Европы в приверженности и здравомыслии Америки стали сильнее, чем тогда. Пацифизм Германии укоренился еще глубже. Брексит негативно сказался на отношениях между главными военными державами Европы. Зависимость Европы от российской нефти и природного газа делает Запад как никогда уязвимым для энергетического шантажа — и в значительной степени ограничивает способность Запада вводить экономические санкции в отношении партнера, без которого он не может ни отапливать свои дома, ни обеспечивать работу своих заводов. К тому же Владимир Путин знает, что экономические санкции сильнее ударят по Европе, чем по США, углубляя разногласия в альянсе, который он надеется разрушить. При ценах на нефть выше 80 долларов за баррель и поддержке Китаем его игры Владимир Путин может оказаться менее уязвимым для экономических санкций, чем рассчитывает Белый дом. При этом Вашингтон непреднамеренно, но явно выдает свою уязвимость перед шантажом. Поскольку администрация Байдена пытается воздействовать на Конгресс, чтобы заблокировать санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2", Москву нельзя обвинять в том, что она думает, что американцы готовы расплачиваться за сохранение "стабильности", - продолжает издание.

Красной нитью в западных СМИ проходит мир о том, что путинное "восстанавливает Советский Союз" - "под носом у беспомощного, сбитого с толку и занятого своими проблемами Запада", пишет Wall Street Journal.

"Сегодня на большей части постсоветского пространства Владимир Путин решает, кому править, а кому лить слезы", - подытоживает издание.

Цель президента США Байдена в том, чтобы уменьшить вероятность "большой войны" в Европе из-за возможного вторжения России на Украину, в то время как президент России Путин стремится "отмотать время" до середины 1990-х годов, чтобы воссоздать "старую советскую сферу влияния", вторит New York Times.

Собственно, на женевском и брюссельском саммите Запад увидел фактически реинкарнацию Советского Союза, которой нужно бояться.

New York Times сравнил прошедшие переговоры с событиями холодной войны, которая "давно закончилась, но ее дух продолжает жить".

По мнению издания, за три десятилетия с момента распада СССР напряженность между двумя "главными ядерными противниками" никогда не была такой сильной, как сейчас, из-за чего найти мирный способ урегулировать конфликт крайне трудно.

Guardian считает, что российские и американские дипломаты не смогли достичь прогресса в решении ключевых вопросов, по которым мнения США и России сильно расходятся. При этом, полагает издание, первый этап переговоров прошел "очень профессионально", а само обсуждение судьбы Украины является "полезным".

То, что переговоры закончились без прорывов, по мнению Deutsche Welle, было ожидаемо, поскольку целью США и России было обменяться мнениями и высказать свою позицию. И неясно, как обе страны могли бы достичь соглашения, считает DW. А для реального договора нужно больше времени.

"Мы можем перейти к потенциально длительной дискуссии по более широким вопросам европейской безопасности, учитывая озабоченность России и европейских стран. Это может занять годы", - цитирует Deutsche Welle американского эксперта по информационной и кибербезопасности Дмитрия Альперовича.

"Нападет, пока земля промерзшая"

Тем временем история с "российским вторжением" продолжает обсуждаться в западных СМИ.

"Переговоры Запада и Москвы прошли на фоне российского ствола, направленного в голову Украине", - пишет Politico.

Высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что "барабанная дробь войны против Украины звучит громко" после недельных переговоров между Западом и Россией.

"Усилия закончились без явного прорыва в отношении десятков тысяч российских военнослужащих, сосредоточенных на границе с Украиной, что поставило под сомнение перспективы будущей дипломатии и деэскалации, поскольку российские официальные лица предположили, что они могут вскоре обратиться к военным вариантам", - резюмирует CNN.

"Россия настаивает на том, что у нее нет планов вторжения, но эти слова не дают никакой уверенности официальным лицам США и НАТО, которые наблюдали, как российские войска вторглись в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 году", - нагнетает Time.

"Нападение" прочат уже этой зимой.

"Согласно выводам США, временное окно для вторжения российских войск в Украину, по-видимому, будет ограничено. Потому что, пока земля на Украине промёрзшая, это облегчает переброску тяжёлой военной техники. Однако весенняя оттепель может превратить землю в болото", - считает Spiegel.

Дипломаты опасаются, что Россия воспользуется медленными темпами переговоров как предлогом для начала нового вторжения на Украину, если НАТО не удовлетворит ее требования, пишет Wall Street Journal.

"Нам нечего им предложить, - сказал изданию работающий в НАТО европейский дипломат. - Единственная надежда на то, что нам удастся удержать русских за столом переговоров".

Но вопреки прогнозам разведки, которые транслировали в западных СМИ последние полгода, Россия не увеличивает численность своих войск на Украине, о чем американские представители рассказали New York Times.

"Это свидетельствует о том, что президент Путин пока еще не принял окончательное решение о нападении и может рассматривать некие нетрадиционные варианты действий вместо массированной атаки на соседнюю страну", - пишет издание.

"Вашингтон не будет биться за Украину"

Американские представители говорят, что они "готовятся ко всему, начиная с полномасштабного вторжения и нескольких разрозненных нападений и заканчивая кибератаками, цель которых - парализовать Украину".

"С прошлого года Путин все чаще представляет западную помощь Украине как угрозу существованию России. Он утверждает, что Запад превращает эту бывшую советскую республику в "анти-Россию", дабы воспользоваться ее территорией для нападения либо для ослабления его страны. Но России нужно намного больше, чем будущее Украины. Ее позиция нашла отражение в списке поразительных требований к Западу, который она представила в прошлом месяце. Ее основная цель - добиться сокращения военного присутствия НАТО до уровня 1990-х годов. Россия также требует от альянса гарантий нерасширения на восток и отказа от размещения сил и средств в бывших советских государствах, которые вступили в него", - пишет New York Times.

Вместе с тем в очередной раз делается вывод, что Запад не будет воевать с Россией из-за Украины.

"Путин знает, что ни Вашингтон, ни европейские союзники не будут биться за Украину, и экономические санкции имеют мало шансов сломить Россию. Что касается европейцев, как никогда зависимых от российского газа, они могут сколько угодно кричать "Мы больше не живем по ялтинскому времени" (имеются в виду Ялтинские соглашения 1945 года между СССР, Британией и США о новых границах в Европе - Ред.). Но обремененные разногласиями, которые являются следствием отсутствия стратегической автономии, они кажутся все менее и менее способными взять не только свою безопасность в свои руки, но и иметь сколько-нибудь веса в определении судьбы своего континента", - подытоживает Figaro.