Житель Одесской области Демьян Ганул написал письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и предложил Североатлантическому Альянсу разместить на своем земельном участке военную базу. Он выразил готовность передать НАТО 5,3 гектара земли в бесплатное пожизненное пользование.

Об этом Гунул сообщил на своей странице в Facebook.

Одессит заявил, что у него есть право собственности на более, чем пять га земли в центральной части Украины, которую он получил в наследство. В связи с открытым рынком земли он захотел передать вышеуказанный участок в бесплатное пожизненное пользование НАТО.

По его словам, земля вполне подходит для размещения военной базы Североатлантического альянса.

Также Ганул добавил, что соответствующее заявление он направил на имя Йенса Столтенберга, прикрепив скриншот обращения. Согласно документу, указанная земля находится в Кировоградской области. Также он подписал заявление и уточнил дату - 17 января.

Ранее сообщалось, что житель Харьковской области предложил НАТО бесплатно разместить на своем земельном участке военную базу. Он был готов передать Альянсу 8,13 гектаров земли в бесплатное пожизненное пользование. Однако позже эта информация оказалась фейком - в данных реестра владельцев недвижимости не нашлось человека с такими данными.