Несмотря на недавнее предположении генсека НАТО о том, что скором времени Швеция и Финляндия вступят в Альянс, глава МИД Финляндии Пекка Олави Хаависто заявил об отсутствии у страны планов вступать в Организацию Североатлантического договора.

Об этом сообщают местные СМИ.

По его словам, его страна не планирует менять курс в международной политике.

"Финляндия не обсуждает возможность вступления в НАТО с Брюсселем, кроме того, у нее нет такого проекта", — сказал Хаависто.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что премьер Финляндии Санна Марин в новогоднем поздравлении допустила вступление страны в НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинисте в новогоднем обращении также упоминал вступление в Североатлантический Альянс. При этом он заявил, что страна готова поддерживать усилия по продолжению диалога с РФ.

А уже 13 января генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия - страны, которые во многом соответствуют оборонным стандартам НАТО, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к Альянсу.

В Кремле не стали игнорировать такое заявление. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, расширение Альянса представляет угрозу для РФ.