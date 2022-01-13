Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам НАТО, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии.

По словам Столтенберга, хотя такое развитие событий и возможно, эти страны должны самостоятельно принять подобное решение.

"Швеция и Финляндия являются нашими близкими партнерами, мы работали вместе, проводим совместные учения. Они отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер, у них хорошо организованные, хорошо управляемые институты безопасности и обороны… То есть, это может произойти очень быстро (вступление в НАТО), если они обратятся с таким запросом, но, в конце концов, это требует политического решения Швеции и Финляндии, а также тридцати союзников по НАТО", - сказал он.

Как сообщалось, премьер Финляндии Санна Марин в новогоднем поздравлении допустила вступление страны в НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинисте в новогоднем обращении также упоминал вступление в Североатлантический Альянс. При этом он заявил, что страна готова поддерживать усилия по продолжению диалога с РФ.

В свою очередь возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО прокомментировали в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, расширение Альянса представляет угрозу для РФ.