В Государственной Думе Российской Федерации расценили распространение информации о подготовке российского вторжения в Украину как подготовку к продвижению НАТО в нашу страну.

Об этом сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, которого цитирует ТАСС.

"Все это можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск... Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину", - заявил Володин.

Напомним, в последнее время в западных СМИ периодически появляются статьи о подготовке российского вторжения в Украину, Москва же такие планы неоднократно отрицала. Что на самом деле происходит с российскими войсками у границ Украины, подробно описывала "Страна".

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса есть план на случай вторжения России в Украину. В свою очередь замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину.

Также сообщалось, что на прошлой неделе состоялись переговоры России и НАТО в Брюсселе.