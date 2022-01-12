Вокруг "российского вторжения в Украину" идут новые телодвижения.

С одной стороны, Россия начала очередные учения у границ Украины. Что уже вызвало ответную реакцию США и призывы "вернуть войска в казармы".

С другой - в день российско-американских переговоров 10 января авторитетные западные медиа сообщили, что "вторжение Путина" переносится с января на февраль.

Что вообще происходит с российской армией у границ Украины - разбиралась "Страна".

Новые учения России у границ Украины

Западный военный округ российской армии вчера объявил об учениях недалеко от границ Украины.

В маневрах принимают участие три тысячи солдат и 300 единиц техники - модернизированные танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты. Они будут тренироваться на полигонах Смоленской, Воронежской, Белгородской и Брянской областей.

Три последних региона граничат с Украиной в Черниговской, Сумской Харьковской и Луганской областях.

Силы, которые начали учения, входят в 20-ю гвардейскую Краснознаменную армию со штабом в Воронеже. Туда командование переехало еще в 2015 году из Нижегородской области - после того, как начала расти военная напряженность с Украиной.

Напомним, что именно сосредоточение российских военных под Воронежем в США считают признаком подготовки "вторжения в Украину". Хотя, как мы видим, 20-я армия там дислоцируется уже седьмой год.

Учения проводятся как общевойсковые: тренируются навыки стрельбы, взаимодействия с пехоты с бронетехникой, работа разведывательно-диверсионных групп и создание опорных пунктов.

В конце декабря, к слову, Западный военный округ провел и учения ПВО с привлечением тысячи военных и двухсот единиц вооружения.

Тысяча в декабре, три сейчас - это немного. Но, учитывая, что в последние месяцы тема №1 на Западе - "вторжение России в Украину", реакция поступила сразу.

Психическая атака

Спикер Пентагона Нед Прайс заявил, что идущие сегодня между Россией и США переговоры требуют деэскалации. И призвал вернуть российские войска в казармы.

"В данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы, объяснение этих маневров или их прекращение, возвращение данных тяжелых вооружений в места их обычного хранения", - сказал Прайс и призвал Россию объяснить цели учений.

Очевидно, что Москва ничего объяснять не будет, как это неоднократно поясняли в МИД РФ - учения идут на суверенной территории России. Подтвердили это сегодня и в Кремле.

"РФ проводила и будет проводить военные учения на своей территории, никакой связи с переговорами с НАТО нет", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Но нельзя не заметить, что учения, пусть и ограниченные по масштабу, проходят в сложной международной обстановке.

Примыкающий к украинской территории Западный военный округ РФ ведет маневры на фоне напряженных переговоров с Западом по гарантиям безопасности. И поэтому наверняка эти учения, которых власти России не скрывают, имеют важное символическое значение.

По версии, которую уже продвигают оппоненты РФ на мировой арене - это демонстрация намерений вторгнуться в Украину.

Впрочем, масштабы учений далеко не те, чтобы угрожать захватом хотя бы одного крупного города. Тем более, что "размазаны" эти маневры по четырем крупным областям России, примыкающим к Украине на широком фронте с севера на восток.

Поэтому есть и другая версия - учения эти выглядят как ответ на требования США "вернуть войска в казармы".

Звучат эти настойчивые призывы еще с осени, а в декабре они резко активизировались. Американцы говорят, что отведение российских войск от украинской границы - это главное условие успеха начатых 10 января переговоров по стратегической стабильности.

Россия неоднократно заявляла, что не будет обсуждать передвижения войск по своей территории. Но уже в понедельник, после переговоров Шерман и Рябкова, со стороны США прозвучал опять призыв о возврате в казармы.

И объявленные за день до совета Россия-НАТО учения - видимо, наглядный ответ на это требование. Хотя и довольно сдержанный, учитывая, что угрозы Украине конкретно эти маневры не представляют.

Тем не менее, это значит, что Москва продолжит эти переговоры в максимально жестком стиле. По крайней мере, внешне. Ведь мы не знаем, что происходит внутри этого процесса. Но уже высказывались мнения, что взаимные угрозы в ходе консультаций - например, американцы пугают санкциями - это фоновый шум для маскировки каких-то реальных компромиссов.

Куда идут войска и сколько их?

Если брать данные американских СМИ, то общепринятой в этих медиа является цифра в 100 тысяч военных, сконцентрированных в пределах граничащих с Украиной областей.

Правда, в уже январских публикациях звучит признание того, что с некоторыми оценками что-то пошло не так.

"Численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, несмотря на прогнозы разведки США относительно ее увеличения", - сообщила 10 января The New York Times.

Издание напоминает заявления официальных лиц о том, что к началу января группировка ВС РФ возрастет со 100 000 до 175 000 человек. Однако этого не произошло.

The New York Times объясняет провал предыдущих прогнозов так: зима относительно мягкая, поэтому пока решили не нападать и дождаться более серьезных морозов.

"По словам высокопоставленных представителей администрации, пока земля остается рыхлой, Путин может быть вынужден отложить наземное наступление самое раннее до февраля", - пишет газета.

Правда, непонятно, как мягкая зима мешает концентрировать войска в пределах собственно российской территории - для нанесения удара в удобный момент.

Поэтому пока объяснение, почему разговоры о "вторжении в январе" оказались ложью, выглядит так себе.

При этом российский оппозиционный блогерский ресурс Conflict Intelligence Team, который отслеживают передвижения войск, утверждает, что в последнюю неделю появилось много видео, как техника грузится и едет на запад.

Судя по анализу данных, большинство роликов оказались сняты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке - от Бурятии до Приморского края.

"Состав перевозимой техники довольно разнообразен - на платформах мы заметили грузовики, заправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Кроме того, на видео из Новосибирска мы заметили предположительно ЗРК "Тор" или ЗСУ "Шилка". Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едет и личный состав, однако точно его численность установить сложно" - пишут в Conflict Intelligence Team.

Правда, блогеры не привели данных, что все эти эшелоны приехали в приграничные с Украиной области.

Отметим, что еще в ноябре этот же ресурс сообщал, что необходимая для операции против Украины концентрация сил может быть достигнута уже в начале 2022 года. Чего, как видим, судя по сообщениям американской прессы, пока не произошло. И, по новой версии, может произойти в феврале.

При этом на Западе уже выходят доклады о том, что для полноценного захвата Киева и востока Украины, нужно не 100 и даже не 175 тысяч солдат, а около 400 тысяч (об этом в декабре сообщал американский "Институт исследования войны").

Поэтому, даже если взять за основу американские цифры о 100-тысячной группировке в приграничных с Украиной областях - то это выглядит не как армия вторжения, а как силы быстрого реагирования не некое обострение - например, на Донбассе. Где, к слову, сосредоточены сопоставимые по численности силы ВСУ.