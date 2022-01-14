Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с Россией заявил о готовности НАТО на взаимный с РФ контроль над вооружением, в том числе ядерным. В то же врем, по его словам, Альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения и размещения войск на востоке, которые требует РФ.

Об этом со ссылкой на Столтенберга пишет "РИА Новости".

"Мы должны различать несколько вопросов. Одно дело - односторонний вывод войск с территории НАТО, чего добивается Россия, предлагая нам подписание трактата, и это исключено. На такой компромисс мы не пойдем. Мы имеем право на защиту всех союзников с помощью присутствия войск на восточном фланге. В то же время Альянс открыт к обоюдному, равному, взаимному контролю вооружений. Он, однако, должен быть взаимным. Это касается обычных и ядерных сил. Ранее мы убедились, что контроль над вооружениями позволяет снизить напряжение по обе стороны", - сказал Столтенберг.



Также генсек НАТО добавил, что Альянс будет поддерживать Украину в случае эскалации.

"Мы дали понять России, что нам, конечно, придется серьезно подумать об увеличении нашего присутствия в восточной части Альянса, если Россия применит силу против суверенного государства - Украины", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после переговоров по безопасности США ожидают от России выбора пути разрешения ситуации с Украиной.

Также мы писали, что, по словам главы МИД РФ, США и НАТО обещают дать ответ на предложения России по безопасности на следующей неделе.