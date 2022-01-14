Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров 14 января дает большую пресс-конференцию. Он начал с критики в адрес Запада. Обвинил США в сдерживании Китая и России, а также втягивании Украины в НАТО.

Трансляция пресс-конференции ведется в YouTube, в пятницу, 14 января.

Оценивая состоявшиеся на этой неделе переговоры, министр иностранных дел России напомнил, что Москва продолжает требовать юридически обязывающих гарантий нерасширения Североатлантического Альянса.

"Ожидаем ответов от наших коллег. Ответов письменных и положенных на бумагу. И продолжим работу, чтобы мы были готовы к любому развитию событий", - заявил российский министр.

Напомним, ранее Лавров озвучил действия России в случае отказа Соединенных Шатов от предложений по гарантиям безопасности.

Также мы писали, что глава МИД РФ обвинил CША в попытке спровоцировать "маленькую войнушку" в Украине.

Кроме того, ранее Лавров заявлял, что курс на втягивание Украины в НАТО может спровоцировать масштабный конфликт в Европе. По его словам, Москва считает необходимым снизить градус конфронтации.