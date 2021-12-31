Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, который недавно обратился к "горячим головам" в Украине, заявил, что Россия даст адекватный ответ на "любые военные провокации Киева касательно Донбасса".

Об этом он заявил в интервью "РИА Новости" в пятницу, 31 декабря.

"Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ", - сказал он.

По словам российского министра, Запад продолжает поддерживать милитаристские устремления украинских властей.

"А та (Украина - Ред.), естественно, воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции", - добавил Лавров.

Ранее мы писали, что Лавров заявил, что Союзное государство будет купировать связанные с приближением НАТО угрозы.

Также сообщали, что Лавров предупредил Блинкена о серьезных последствиях за "втягивание Украины в геополитические игры".