Новость о том, что житель Харьковской области Олег Марченко написал письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и предложил Североатлантическому Альянсу разместить на своем земельном участке военную базу оказалась фейком - в данных реестра владельцев недвижимости не нашлось человека с такими данными.

Об этом свидетельствует информация поиска в реестрах недвижимости до 2013 года.

В результатах поиска можно увидеть, что в Харьковской области нет Олега Марченко, которому бы принадлежал какой-то земельный участок.

Напомним, что мы публиковали письмо, где сообщалось о готовности Олега Марченко передать Североатлантическому Альянсу 8,13 гектаров земли в бесплатное пожизненное пользование.

Марченко официально зафиксировал свою инициативу, написав заявление на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Данные реестра подтвердили, что письмо Олега Марченко оказалось чьей-то шуткой. Источник: реестр владельцев недвижимости

Ранее "Страна" сообщала, что МИД РФ опубликовали стратегическое предложение РФ к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В нем говорится, что Альянс должен положить конец продвижению на восток и исключить вступление Украины в НАТО.

Также мы писали, что Латвия, Литва и Эстония просят НАТО увеличить численность войск на их территории.