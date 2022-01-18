НАТО не достанется участок в Харьковской области. Фото: Pixabay

Новость о том, что житель Харьковской области Олег Марченко написал письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и предложил Североатлантическому Альянсу разместить на своем земельном участке военную базу оказалась фейком - в данных реестра владельцев недвижимости не нашлось человека с такими данными.

Об этом свидетельствует информация поиска в реестрах недвижимости до 2013 года.

В результатах поиска можно увидеть, что в Харьковской области нет Олега Марченко, которому бы принадлежал какой-то земельный участок.

Напомним, что мы публиковали письмо, где сообщалось о готовности Олега Марченко передать Североатлантическому Альянсу 8,13 гектаров земли в бесплатное пожизненное пользование.

Марченко официально зафиксировал свою инициативу, написав заявление на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Олег Марченко из Харьковской области оказался фейком

Данные реестра подтвердили, что письмо Олега Марченко оказалось чьей-то шуткой. Источник: реестр владельцев недвижимости

Ранее "Страна" сообщала, что МИД РФ опубликовали стратегическое предложение РФ к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В нем говорится, что Альянс должен положить конец продвижению на восток и исключить вступление Украины в НАТО.

Также мы писали, что Латвия, Литва и Эстония просят НАТО увеличить численность войск на их территории.

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