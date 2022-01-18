Житель Харьковской области, который хотел разместить военную базу НАТО у себя на участке, оказался фейком
Новость о том, что житель Харьковской области Олег Марченко написал письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и предложил Североатлантическому Альянсу разместить на своем земельном участке военную базу оказалась фейком - в данных реестра владельцев недвижимости не нашлось человека с такими данными.
Об этом свидетельствует информация поиска в реестрах недвижимости до 2013 года.
В результатах поиска можно увидеть, что в Харьковской области нет Олега Марченко, которому бы принадлежал какой-то земельный участок.
Напомним, что мы публиковали письмо, где сообщалось о готовности Олега Марченко передать Североатлантическому Альянсу 8,13 гектаров земли в бесплатное пожизненное пользование.
Марченко официально зафиксировал свою инициативу, написав заявление на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Данные реестра подтвердили, что письмо Олега Марченко оказалось чьей-то шуткой. Источник: реестр владельцев недвижимости
Ранее "Страна" сообщала, что МИД РФ опубликовали стратегическое предложение РФ к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В нем говорится, что Альянс должен положить конец продвижению на восток и исключить вступление Украины в НАТО.
Также мы писали, что Латвия, Литва и Эстония просят НАТО увеличить численность войск на их территории.