В Эстонии заявили о готовности разместить в стране силы быстрого реагирования НАТО. В Кремле обвинили Таллин в нагнетании напряженности.

О том, что в Эстонии готовы принять до 5 тысяч солдат НАТО, со ссылкой на канцлера Минобороны Эстонии Кусти Сальма пишет ERR.

"Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тысяч человек. В Тапа есть территория для принятия союзников, где можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям", - сообщил Сальм.

По его словам, если союзникам по НАТО придется задержаться в Эстонии, то для них могут построить новые казармы.

В Кремле, комментируя это заявление эстонского канцлера Минобороны, обвинили Запад в нагнетании напряженности в Европе.

"Что касается просьбы Эстонии и так далее о размещении дополнительных контингентов у себя на территории - это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей. И это и есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", - цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова "Интерфакс".

Напомним, ранее Латвия, Литва и Эстония уже просили НАТО увеличить численность войск на их территории.

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