В феврале во Львовской области пройдут военные учения по стандартам НАТО. Бойцов будут обучать украинские инструкторы, однако участие в мероприятии примут наблюдатели-тренеры по вооруженным силам стран Альянса.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Во Львовской области недавно состоялась Главная конференция по планированию обучения подразделений в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина (JMTG-U). В ней приняли участие более 30 представителей Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины и США. Обсуждалась тренировка пограничной комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского отряда и бригады ВСУ. Старт учений запланировали на первую декаду февраля, продлятся они до начала апреля.

"В этом году бойцов будут обучать украинские инструкторы с помощью наблюдателей-тренеров по вооруженным силам стран НАТО. Подготовка будет проводиться с использованием имитационной системы моделирования боевых действий типа JCATS", - сообщили в Госпогранслужбе.

Целью учений является получение украинскими военными лучшего уровня взаимодействия между составляющими сектора безопасности Украины и совместимости с воинскими подразделениями стран Североатлантического альянса.

Напомним, в декабре Рада разрешила допуск иностранных военных в Украину в 2022 году.

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