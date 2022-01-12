В Кремле в ответ на требование Госдепа США объяснений от России по поводу военных учений в приграничных с Украиной областях заявили, что связи между учениями и переговорами по гарантиям безопасности нет.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

"Никакой связи нет. Еще раз хочу напомнить, что мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны. Военное строительство и военное обучение продолжались, продолжаются и будут продолжаться - это обычная практика любых вооруженных сил", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какая-то связь между учениями и переговорами РФ с США по вопросам безопасности.

Напомним, Западный военный округ РФ 11 января объявил, что Российская Федерация начала военные учения в регионах, расположенных у границы с Украиной. В учениях участвуют военная техника и танки.

После этого в Госдепе США заявили, что Вашингтон рассчитывает, что в рамках усилий по деэскалации Россия предоставит объяснения по поводу проведения этих учений.