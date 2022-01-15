Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что переговоры Америки, РФ и НАТО пока не дали конкретных результатов.

Об этом представитель России сообщил в интервью изданию Newsweek в субботу, 15 декабря.

"Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Россия примет решение о целесообразности дальнейших переговоров с США и НАТО на основе письменных ответов на свои предложения", - заявил Анатолий Антонов.

Кроме того, российский дипломат считает, что продвижение НАТО на восток представляет собой одну из главных угроз национальной безопасности России, так как сокращается подлетное время к городам европейской части страны.

"Продолжающееся продвижение Североатлантического блока на восток - одна из главных угроз нацбезопасности России. По мере приближения блока к нашим границам сокращается подлетное время натовских авиационных и ракетных вооружений к Москве, Санкт-Петербургу и другим крупным городам в европейской части страны. Как бы реагировало руководство США, если бы "под прицелом" оказались Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес?" - заявил посол России.

Напомним, что после заседания совета ОБСЕ в России заявили, что отказ от предложений РФ приведет к катастрофе.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием российского лидера Владимира Путина - Украина-США-Россия.

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