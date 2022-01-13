По итогам состоявшегося в Вене совета ОБСЕ российский представитель Александр Лукашевич заявил, что отказ от российских предложений может привести к "катастрофическим последствиям".

Об этом рассказал постпред Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич во время пресс-конференции в Вене.

"Российские идеи, которые мы обсуждали в Женеве, Брюсселе и здесь в Вене, на площадке ОБСЕ, это, по сути, момент истины. Он должен определить, будем ли мы договариваться о тех линиях, которые нельзя переходить, и о тех принципах, которые нельзя нарушать.

Либо ситуация пойдет по сценарию, который может привести к катастрофическим последствиям", - заявил Лукашевич.

Напомним, что сегодня в ОБСЕ рассмотрели предложения России по гарантиям безопасности. Перед этим состоялись встреча России с США в Женеве и встреча РФ с НАТО в Брюсселе.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия после заседания совета ОБСЕ заявила об отсутствии адекватного ответа по гарантиям безопасности.

Также мы писали, что в Кремле посчитали неуместными призывы НАТО по отводу войск от границ с Украиной.