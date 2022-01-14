Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием российского лидера Владимира Путина. То есть Украина-США-Россия. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в пятницу, 14 января, в ходе дискуссии в Атлантическом совете.

"Сейчас Киев ожидает ответа. Но что-то подсказывает, что ответ будет отрицательным. Судя по всему, это инициатива из той же серии "дипломатического креатива", что и предложение Зеленского встретиться с Путиным в Иерусалиме", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Политика "Страны".

Напомним, в апреле 2021 года у Зеленского предлагали провести переговоры с Владимиром Путиным в Иерусалиме или в столице Австрии - Вене.

Как сообщалось, накануне канцлер ФРГ Шольц анонсировал встречу представителей "нормандской четверки". А на днях президент Владимир Зеленский Зеленский заявил советникам Шольца и Макрона о готовности принимать "нужные решения" на Нормандском саммите.

На что в Москве сказали, что такая встреча будет возможна только после выполнения решений предыдущей встречи в Париже. В первую очередь - по политической части Минских соглашений.

Ранее "Страна" писала о том, что Макрон и Шольц инициируют проведение встречи в Нормандском формате в ближайшие недели.

Также мы сообщали, что в Кремле после переговоров РФ и США в Женеве заявили об отсутствии готовности для разговора Байдена и Путина.

Также мы сообщали, что Сенат США провалил проект закона о санкциях против "Северного потока - 2".