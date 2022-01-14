Президент России Владимир Путин посетит открытие пекинской Олимпиады 4 февраля. Также в его планах провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Готовим российско-китайский саммит, Путин посетит открытие Игр в Пекине 4 февраля, проведет переговоры с Си Цзиньпином", - сообщил Лавров.

По словам дипломата, 3 февраля он встретится с главой МИД КНР Ван И.

"Все эти вопросы (российско-китайского сотрудничества - Ред.) мы обсудим в ходе подготовки к визиту президента Путина в Пекин, в ходе самого визита. Мы, кстати, договорились с моим коллегой, другом, министром иностранных дел Ван И о том, что накануне переговоров лидеров мы проведем свою встречу, где подробно рассмотрим всю международную повестку дня", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Напомним, зимняя Олимпиада откроется в Пекине 4 февраля. Ей уже объявили дипломатический бойкот сразу несколько стран мира: США, Великобритания, Австралия и Канада. Это произошло в знак протеста против нарушений прав человека в КНР.

Ранее "Страна" сообщала, что Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе хоккеистов НХЛ участвовать в предстоящих зимних Олимпийских играх.