Канада и Великобритании присоединились к странам, которые объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине из-за предполагаемых нарушений прав человека в Китайской Народной Республике, которые категорически отрицает официальный Пекин.

Об этом сообщает BBC и Global News.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады в среду, 8 декабря.

"Присутствие правительственных чиновников - это политическое решение каждого правительства, поэтому применяется принцип нейтралитета МОК", - сказал он.

В этот же день о своем решении объявила Канада. Премьер-министр Джастин Трюдо сделал заявление после того, как в течение нескольких дней ему задавали вопросы о том, будет ли Канада поддерживать союзников, которые уже объявили о подобных планах.

"Сегодня мы объявляем, что не будем посылать никаких дипломатических представительств на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине этой зимой...В течение последних лет мы очень четко выражали нашу глубокую озабоченность нарушениями прав человека", - сказал он.

Напомним, первыми о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине объявили США, позже аналогичное решение приняла Австралия.

Также сообщалось, что в Китае назвали политической провокацией решение США о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине.