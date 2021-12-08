Австралия вслед за США официально озвучила решение о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. Официальные лица правительства этой страны не поедут в Китай на зимние Игры в 2022 году, однако спортсмены примут участие в соревнованиях. Причиной дипломатического бойкота в Австралии называют нарушение прав человека в КНР.

Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Решение о дипломатическом бойкоте озвучил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон. По его словам, ни один правительственный чиновник или политик не будет представлять страну на соревнованиях в китайской столице. В то же время, австралийским спортсменам не будут запрещать участвовать в зимних Играх.

По словам Моррисона, "нарушение прав человека" китайским правительством в западной провинции Синьцзян, куда уйгуров насильственно переселили в лагеря перевоспитания, "вызывают беспокойство у Австралии".

Австралийский премьер также заявил о волне торговых страйков Пекина против Канберры и отказе КНР отвечать на телефонные звонки австралийских министров.

"Мы очень рады поговорить с китайским правительством об этих проблемах, и с нашей стороны этому не было препятствий, но китайское правительство постоянно не принимало возможности, чтобы мы могли встретиться по этим вопросам", - сказал он.



Моррисон добавил, что хотел бы, чтобы проблемы между Китаем и Австралией были решены, но "они не решены, и Австралия не отступит от сильной позиции, которую мы имели, защищая (свои – Ред.) интересы".

Напомним, ранее в Соединенных Штатах официально объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине. Американские спортсмены, впрочем, примут участие в соревнованиях.

Также мы писали о том, что в Китае назвали политической провокацией решение США о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине.