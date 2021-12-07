Спикер Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь отреагировал на объявленный Соединенными Штатами дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине. Он считает это "вопиющей политической провокацией".

Об этом заявил Чжао Лицзянь в ходе пресс-конференции, сообщает посольство Китайской Народной Республики в Соединенных Штатах Америки.

"Это серьезная пародия на дух Олимпийской хартии, вопиющая политическая провокация и серьезное оскорбление 1,4 миллиарда китайцев. Это только заставит китайский народ и мир ясно увидеть антикитайский характер и лицемерие американских политиков", - сказал спикер китайского МИД.

Также он заявил, что США должны действовать в соответствии с олимпийским духом "вместе", "серьезно относиться к проблемам Китая и избегать политизации спорта".

"США следует прекратить пропаганду так называемого "дипломатического бойкота" зимних игр в Пекине, чтобы это не повлияло на двусторонний диалог и сотрудничество в важных областях. Если США будут действовать по-своему, Китай примет решительные контрмеры", - добавил Чжао Лицзянь.

Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена не будет отправлять официальных представителей на зимние Олимпийские игры в Пекине, поскольку в Китае нарушаются права человека.

Вместе с тем, ранее и президент США уже сообщал, что американское правительство рассматривает возможность дипломатического бойкота предстоящей зимней Олимпиаде. Бойкот, по его словам, планируется как протест против нарушений прав человека правительством Китая

Также мы писали, что Австралия вслед за США и Великобританией начала обсуждать возможность дипломатического бойкота пекинской Олимпиады.