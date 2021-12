Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не будет отправлять официальных представителей на зимние Олимпийские игры в Пекине, поскольку в Китае нарушаются права человека.

Об этом сообщила на брифинге в понедельник, 6 декабря, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Администрация Байдена не будет направлять дипломатическое или официальное представительство на Олимпийские игры в Пекине, учитывая продолжающийся геноцид и преступления против человечности КНР в Синьцзяне и другие нарушения прав человека", - заявила пресс-секретарь.

По словам Псаки, Белый дом будет дистанционно поддерживать американских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде.

Спортсмены США едут на Олимпиаду в Китае, несмотря на ее дипломатический бойкот.

Дипломатический бойкот Олимпиады предполагает, что на нее не приедут официальные лица, но спортсмены могут участвовать.

По словам Псаки, Белый дом желает американским спортсменам успеха.

"Мы полностью поддерживаем спортсменов из команды США. Мы будем на 100% поддерживать их, болея за них из дома. Мы не будем вносить свой вклад в фанфары игр. Дипломатическое или официальное представительство США будет относиться к этим играм как к обычному бизнесу перед лицом вопиющих нарушений прав человека и зверств партии в Синьцзяне, а мы просто не можем этого сделать", - добавила Джен Псаки.

