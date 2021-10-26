Для предотвращения распространения коронавируса в период проведения зимней Олимпиады-2022 в Пекине будет введен жесткий запрет на общение между спортсменами разных делегаций.

Об этом сообщил оргкомитет Игр, пишет Daily Mail.

Уточняется, что всем приехавшим в Китай иностранцам будет рекомендовано "свести к минимуму физическое взаимодействие друг с другом". Повсюду нужно будет носить маски, избегать закрытых или многолюдных пространств и поддерживать расстояние между людьми не менее двух метров.

А вот за секс и вечеринки участникам Олимпиады и вовсе грозит депортация.

Напомним, зимняя Олимпиада-2022 запланирована на период с 4 по 20 февраля 2022 года. Накануне МОК опубликовал рекомендации участникам и зрителям зимней Олимпиады-2022. А в ночь на 20 октября огонь зимней Олимпиады-2022 прибыл в Пекин.

Ранее "Страна" писала о том, что Беленюк хочет продать золотую медаль Олимпиады-2020 и передать деньги на благотворительность.

Также мы сообщали, что украинские призеры Олимпиады в Токио получили 50 млн гривен премий. Также вознаграждение получили спортсмены, которые заняли четвертое-шестое место.