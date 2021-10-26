Украинские призеры Олимпиады в Токио, получили миллионные премии от государства. Кабмин перечислил им более 49,5 млн гривен.

Об этом со ссылкой на данные Министерства молодежи и спорта Украины пишет 112ua.tv.

Так, 49 543 861,5 грн - это премии призеров и победителя Олимпиады (единственные золото Украине принес борец Жан Беленюк - Ред.). Кроме того, еще 3 540 000 грн ушло на вознаграждения тем украинцам, которые заняли на Олимпийских играх четвертое - шестое место.

Отметим, что всего украинские спортсмены завоевали на Олимпийских играх в Токио одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что планируется выплатить 125 тысяч долларов (около 3,3 млн грн) премии за олимпийское золото, 80 тысяч долларов (2,1 млн грн) - за серебро и 55 тысяч долларов (1,4 млн грн) - за бронзу.

При этом на подготовку, участие в соревнованиях и чествование украинских спортсменов на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в 2021 году в государственном бюджете предусмотрено 1,3 млрд грн.

Также мы писали о том, что по итогам Олимпиады в Токио Украина завоевала 19 медалей и заняла 44 место.