Власти Великобритании рассматривают возможность объявить бойкот предстоящим зимним Олимпийским играм, которые будут проходить в Пекине. Об этом сообщает The Times.

По словам премьер-министра Бориса Джонсона, такой шаг рассматривается в рамках протеста против действий Китая в области прав человека. Известно, что сейчас в парламенте идет "активная дискуссия" касательно того, стоит ли стране следовать примеру Соединенных Штатов.

При этом журналисты уточняют, что глава министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс поддерживает эту идею.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

Напомним, президент США Джо Байден подтвердил, что американское правительство рассматривает возможность дипломатического бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине, в результате чего правительственным чиновникам могут запретить посещать соревнования.

Также мы писали, что во время заседания Исполнительного комитета МОК 29 сентября были озвучены принципы, по которым пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 4-20 февраля 2022 года в Пекине. Среди них были названы обязательная вакцинация от коронавируса всех участников и продажа билетов только жителям материкового Китая.