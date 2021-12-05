Китайские горнодобывающие группы работают над возможностью доступа к месторождениям лития и меди в Афганистане. Одна из таких групп съездила в Кабул на переговоры с представителями движения "Талибан".

Об этом сообщает Financial Times.

По данным СМИ, китайцы разговаривали в Афганистане с талибами о месторождении меди в районе Месс Айнак, на разработку которого у КНР была лицензия.

Кроме того, сотрудники, по меньшей мере, одной крупной бизнес-группы Китая совершили поездки в провинции Нангархар и Лагман на востоке страны для оценки доступности залежей других минералов.

По информации СМИ, переговоры китайских компаний с талибами находятся на ранней стадии, и гарантий того, что Китай возобновит добычу природных ископаемых в Афганистане, нет.

Две китайские компании — крупнейший мировой производитель лития Ganfeng Lithium и Tianqi Lithium — опровергли слухи о своем участии в путешествии в Афганистан.

Ранее "Страна" сообщала, что китайцы через суд требуют у Украины 4,5 млрд долларов компенсации за национализацию "Мотор Сичи".

Также мы писали, что талибы впервые с момента формирования нового афганского правительства провели встречи с международными делегациями. Глава МИД Афганистана Маулви Амир Хан Моттаки встретился сначала с послом КНР Ван Ю, а потом с послом Пакистана Мансуром Ахмад Ханом.