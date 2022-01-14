В Министерстве иностранных дел (МИД) России впервые прокомментировали, что на самом деле, по их мнению, означает военно-технический ответ РФ странам НАТО в случае провала переговоров, о котором президент страны Владимир Путин впервые сообщил еще 21 декабря.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Военно-технические меры - это меры по развертыванию военной техники", - сказал Сергей Лавров.

Напомним, с12 января в Брюсселе завершилось заседание совета Россия-НАТО, на котором стороны обсудили ситуацию у украинских границ и в частности угрозу вторжения РФ. Генсек Альянса назвал встречу с Россией "полезной". Однако уточнил, что "это была непростая дискуссия". По его словам, разногласия сторон значительные и их будет нелегко преодолеть. Также он напомнил о том, что Украина - не член НАТО, и пятая статья о военной помощи на нее не распространяется.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Российской Федерации также прокомментировали прошедший Совет Россия-НАТО, заявив что к переговорам стороны подошли вообще без какой-либо позитивной повестки.

Кроме того, тем же днем, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко, который сегодня заседал на переговорах с НАТО, заявил, что в случае провала переговоров Россия будет принимать все меры, включая военно-технические, для обеспечения своей безопасности, если НАТО будет угрожать.