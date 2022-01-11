Президент Владимир Зеленский встретился с политическими советниками лидеров Германии и Франции - Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном, которые посетили Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

По данным Офиса президента, Плетнер и Бонн посетили Киев в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми в ходе видеоконференции 4 января 2022 года, после переговоров, которые они провели в Москве с Дмитрием Козаком, - в рамках продолжения диалога в Нормандском формате.

"Президент Владимир Зеленский приветствовал усилия, которые партнеры Украины в Нормандском формате продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита Нормандской четверки в декабре 2019 года", - сообщили в Офисе президента.

У Зеленского сообщили, что в ходе разговора состоялся широкий обмен мнениями по пути активизации совместной работы в рамках Нормандского формата.

"Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран", - заявил Зеленский.

Собеседники обменялись мнениями по поводу текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов с целью мирного урегулирования конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины.

"Украина передала немецкому и французскому советникам лидеров стран-участниц Нормандского формата подробную информацию об имплементации сторонами Минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года", - говорится в сообщении по итогам встречи.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Зеленский показал "первое в 2022 году" рабочее фото. При этом почти такое же Офис президента публиковал в ноябре.

"Похоже, мы все-таки дождались "первого рабочего фото Зеленского из 2022-го". Напомним, "первое фото", опубликованное вчера, было прошлогодним, что породило слухи о том, что президент не в Офисе президента, а где-то на островах в Индийском океане. Свежее фото Зеленского опубликовано в материале о встрече с советниками лидеров Франции и Германии", - комментирует снимок со встречи Зе и Шольца телеграм-канал "Политика страны".

После этого пошли слухи об отлете президента на тропические острова. Однако, сегодня Зеленский опубликовал фото со встречи с политсоветниками двух стран.