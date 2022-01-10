В понедельник, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал первое в 2022 году рабочее фото из Офиса президента на фоне графина и стакана.

Снимок президент обнародовал в своем Instagram-аккаунте.

"Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году", - написал Зеленский.

Стоит отметить, что на сайте Офиса президента есть очень похожая фотография от 29 ноября 2021 года, это вызвало у пользователей соцсетей сомнения, что опубликованный в Instagram снимок действительно был сделан сегодня.

Напомним, во время праздничных выходных Зеленский съездил в Буковель, где поселился в одном отеле и на одном этаже с Игорем Коломойским. Оба отдали предпочтение отелю Radisson Blu Resort Bukovel. По словам нашего источника Коломойский и Зеленский встречались на зимнем курорте.

Корреспонденты "Страны" побывали в отеле Radisson Blu Resort Bukovel, где жил президент. Примечательно, что после приезда Зеленского в отеле неожиданно не осталось свободных номеров. По периметру гостиницы было множество охраны, переодетой в гражданскую одежду.

Также мы рассказывали, как Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, съезжая по склону в Карпатах.