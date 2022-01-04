Зеленский встречался в гостинице Radisson Blu Resort в Буковеле с Игорем Коломойским. Об этом сообщил источник "Страны" в окружении президента.

По данным источника, Зеленский прибыл в отель вчера поздно вечером, а Коломойский уехал оттуда сегодня после обеда.

"То есть у них было более чем достаточно времени пообщаться", - говорит источник.

По его словам Зеленский приехал в отель с семьей и с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский написал, что приехал в Буковель на небольшой зимний отдых, но умолчал о том, что поселился на одном этаже с известным украинским бизнесменом Игорем Коломойским.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла закон Зеленского об олигархах (№5599), который в числе прочего предусматривает ответственность для судей, чиновников, прокуроров и нардепов, которые должны подавать декларацию о контактах с олигархами.

Под действие закона также попадают и госслужащие категории "А" и "Б", помощники судей, директор НАБУ, генеральный прокурор и так далее. Также 24 ноября правительство утвердило план-график мер по борьбе с олигархами. С одной стороны, в нем прописаны нормы, которые дополняют уже принятый "антиолигархический" закон. С другой, он содержит пакет мер, усложняющих жизнь компаниям Рината Ахметова, который с недавних пор перешел в оппозицию президенту Зеленскому.

Также мы писали о том, что Зеленский вспомнил об украинских олигархах в своей новогодней речи. "А как мы напугали олигархов! Впервые они боятся закона. Одного закона. И настолько боятся, что пугают всех нас. Пугали, что мы замерзнем, но цены на газ для наших граждан не выросли, и это факт. Пугали, что будем голодны. А мы впервые собрали более 100 миллионов тонн урожая... К слову, собрали на земле, которую должны были вывозить вагонами. По крайней мере, так пугали. Но рынок земли запустился, миллионы украинцев стали реальными собственниками своей земли. Это отмечают все наши международные партнеры. Именно те, о которых пугали, что они от нас отвернутся", - произнес он в своей речи.