Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 января, приехал в Буковель и разместился в Radisson Blu Resort Bukovel. В этом же заведении остановился и олигарх Игорь Коломойский со своей семьей и окружением.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники.

И Зе, и Коломойский поселились на одном и том же пятом этаже. Семьи Зеленского при этом пока что в отеле не видели.

Сам Коломойский прокомментировал это "совпадение": "Не слышал, не виделся (с президентом - Ред.) и не планирую. В 16:00 уезжаю в Днепр", - сказал олигарх.

Напомним, президент Украины не первый раз выбирает Прикарпатье в качестве места отдыха. В прошлый раз Зеленский летал в государственную резиденцию Гута в Прикарпатье в компании главы своего Офиса Андрея Ермака, на празднование дня рождения последнего.

Примечательно, что гостей на праздник доставляли вертолетами ГСЧС и военных. Как объяснил Зеленский, причиной этому стало то, что его самолет и вертолеты были сломаны. В ситуации вокруг сломанной авиации украинского президента подробно разобралась "Страна".