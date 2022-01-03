Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсети фото с тренировки, на которой он запечатлен со своими собаками - Петей и Норой.

Соответствующее фото появилось в понедельник, 3 января, в Instagram-аккаунте Зеленского.

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра", - написал Зеленский под фото, добавив хэштег "здоровая Украина".

Ранее мы писали, что в ноябре Зеленский опубликовал первое фото с сединой у себя в Инстаграм. При этом подписчики акцентировали внимание на то, что она проявилась очень резко.

Также сообщали, что Зеленский обнародовал видео, как он аплодирует самому себе.

Кроме того, рассказывали, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым, 2022-м годом. Его обращение оказалось очень длинным - более 22 минут. Если сравнивать с прошлыми новогодними поздравлениями Зеленского, то нынешнее вышло самым затянутым. На новогоднем поздравлении президента Украины присутствовали граждане, которые отличились общественно важной деятельностью.

Также "Страна" писала, что говорят о новогоднем видео Зеленского.