Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской приняли участие в торжествах по случаю Дня работников дипломатической службы, которые прошли в селе Гута Ивано-Франковской области. В опубликованном видеоролике, посвященном этому событию, видно, что президент выступает перед самим собой.

Владимир Зеленский вместе с послами и другими официальными лицами внимательно слушал собственное выступление, улыбался и аплодировал. Кроме того, награждение украинских послов памятными подарками в честь праздника также проходило под поздравительную речь президента в видеоролике.

Обращаясь к дипломатам, Зеленский заявил, что мероприятия, проведенные в рамках конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", были наполнены содержанием и теплой атмосферой, а также искренним и неформальным общением.

"Я хочу сказать, что, независимо от того места в мире, где вы работаете, от вашего ранга, все украинские послы для нашего государства, для меня лично – чрезвычайные. Вы работаете далеко за пределами Украины, но Украина всегда рядом. Украина вас видит, Украина вас ценит, Украина на вас рассчитывает", – заявил глава государства.

На самом ролике показано, как Зеленский с женой Еленой и главой МИД Кулебой внимательно слушают и аплодируют выступлению президента Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский приказал госорганам согласовывать с МИД почти все вопросы внешней политики.

Также мы писали, что Зеленский заявил о желании получить четкие сроки по вступлению Украины в НАТО в 2022 году.