Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ в 2022 году. Документ касается назначения на должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

Юрий Галушкин в 2001-2002 годах был участником международной миротворческой операции Косово.

Начиная с 2014-го был участником антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на Донбассе. С июня 2014 по январь 2015-го Галушкин исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск.

В декабре 2019-го проходил службу в должности главного инспектора Минобороны, а со средины 2020-го – заместителя главного инспектора.

Также Юрий Галушкин награжден орденом Богдана Хмельницкого II и III степени за личное мужество и профессионализм, проявленный при защите суверенитета Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее газначил директором Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

Также ранее мы писали, что Сухачев 20 августа был назначен на должность заместителя директора ГБР. Осенью того же года он стал новым и.о. директора Госбюро расследований.