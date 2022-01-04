Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин поздравили друг друга телеграммами с тридцатилетием с момента установления дипломатических отношений между странами.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин заявил, что с момента установления дипломатических отношений 30 лет назад китайско-украинские отношения всегда сохраняли здоровую и стабильную динамику развития. По его словам, обе стороны углубили политическое взаимное доверие, плодотворное сотрудничество в различных областях и все более тесные контакты между людьми, а после начала пандемии коронавируса Китай и Украина помогали друг другу.

"Я придаю большое значение развитию китайско-украинского стратегического партнерства, и я готов работать с президентом Зеленским, чтобы использовать 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами как возможность для продвижения Китая и Украины", – заявил Си Цзиньпин.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что за последние 30 лет дипотношения между государствами сохранили положительную динамику развития с плодотворным сотрудничеством. По его словам, Украина полна уверенности в широких перспективах взаимовыгодного сотрудничества между государствами и готова и дальше углублять дружбу между народами и сотрудничество в разных сферах.

Напомним, летом прошлого года Зеленский позвонил Си Цзиньпину и пожелал китайцам великих достижений под руководством Компартии.

Также сообщалось, что глава фракции "Слуга народа" заявил, что партия намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая.