Президент Украины Владимир Зеленский написал о том, как приехал в Буковель, но умолчал о том, что поселился на одном этаже с известным украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Также президент сообщил, что в Буковеле у него проходит "небольшой зимний отдых".

Свой пост Зе опубликовал в Facebook.

По словам Зеленского, он в очередной раз убедился в том, насколько прекрасна Украина, путешествуя из Киева в Буковель, видя бескрайние степи, холмы в тумане, дым из дымовых труб придорожных домов и родные Карпаты на горизонте.

Отдельно он отметил качество украинских дорог. "Одолев вчера более 700 км трасс в пяти областях, могу с уверенностью сказать, что вижу результат "Большого строительства". Это одно из проявлений заботы и уважения государства к своим гражданам – украинцы достойны ездить по хорошим дорогам, не нервничать, а наслаждаться красотой родной страны", - написал он.

В качестве примера идеальных трасс он назвал трассу М-06 Киев – Чоп, которую планируют обновить в последующие годы.

Помимо результатов и планов "Большого строительства", Зеленский не предоставил другой важной информации. Например, что разместился президент в Radisson Blu Resort Bukovel на одном этаже с олигархом Игорем Коломойским, его семьей и окружением.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла закон Зеленского об олигархах (№5599), который в числе прочего предусматривает ответственность для судей, чиновников, прокуроров и нардепов, которые должны подавать декларацию о контактах с олигархами.

Под действие закона также попадают и госслужащие категории "А" и "Б", помощники судей, директор НАБУ, генеральный прокурор и так далее. Также 24 ноября правительство утвердило план-график мер по борьбе с олигархами. С одной стороны, в нем прописаны нормы, которые дополняют уже принятый "антиолигархический" закон. С другой, он содержит пакет мер, усложняющих жизнь компаниям Рината Ахметова, который с недавних пор перешел в оппозицию президенту Зеленскому.

Также мы писали о том, что Зеленский вспомнил об украинских олигархах в своей новогодней речи. "А как мы напугали олигархов! Впервые они боятся закона. Одного закона. И настолько боятся, что пугают всех нас. Пугали, что мы замерзнем, но цены на газ для наших граждан не выросли, и это факт. Пугали, что будем голодны. А мы впервые собрали более 100 миллионов тонн урожая... К слову, собрали на земле, которую должны были вывозить вагонами. По крайней мере, так пугали. Но рынок земли запустился, миллионы украинцев стали реальными собственниками своей земли. Это отмечают все наши международные партнеры. Именно те, о которых пугали, что они от нас отвернутся", - произнес он в своей речи.