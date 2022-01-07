Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится в Карпатах, поздравил украинцев с Рождеством и показал, ка кон проводит время в горах.

Соответствующее видео Зеленский обнародовал в своих соцсетях.

На кадрах видно, как Зеленский съезжает с горы, вероятнее всего, на сноуборде. Вокруг него катаются сноубордисты. На президенте шлем и очки для катания.

"Наша Украина, наши горы, наши люди! Всем мира, всем добра, всех с Рождеством!" - сказал Зеленский.

Напомним, недавно Зеленский рассказал, что приехал в Буковель на зимний отдых. Правда он не уточнил, что поселился в одном отеле, даже на одном этаже, с Игорем Коломойским.

Как рассказал наш источник, Зеленский встречался с Коломойским в Буковеле.

Корреспонденты "Страны" побывали в отеле Radisson Blu Resort Bukovel, где поселился президент. Примечательно, что после приезда Зеленского в отеле неожиданно не осталось свободных номеров. По периметру гостиницы было множество охраны, переодетой в гражданскую одежду.

Также сообщалось, что Зеленский ночью покинул отель в Буковеле на авто, но пока остается в Карпатах.