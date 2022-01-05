"Страна" побывала в отеле Буковеля, куда прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Как мы уже сообщали, Зеленский остановился в высококлассном отеле Radisson Blu Resort Bukovel. По словам президента, он приехал в Карпаты на короткий отдых.

Гостиница Radisson Blu Resort Bukovel насчитывает 252 номера разного уровня комфорта. Самые популярные здесь номера класс люкс, полулюкс и семейный люкс.

Что интересно, после приезда президента в отеле неожиданно не осталось свободных номеров. Номер невозможно забронировать ни через Booking, ни на ресепшен. Девушка-администратор многозначительно промолчала и после третьего уточнение так и не смогла дать вразумительный ответ, почему нет свободных мест и когда появятся.

В то же время в отеле немноголюдно, как для аншлага и полной загрузки 252 номеров.

Охранник очень интересовался личностью нашего корреспондента. Фото: Страна

На подходе к гостинице сразу становиться понятно, что здесь остановился президент.

По периметру гостиницы множество охраны, переодетой в гражданскую одежду, по всей видимости для того, чтобы не привлекать внимание.

На паркинге отеля стоит несколько микроавтобусов похожих на те, что использует Служба государственной охраны. Паркинг отеля закрыт и попасть на парковку можно только с разрешения охраны отеля.

В лобби гостиницы корреспондент "Страны" замечает личного охранника президента Максима Донца, который ранее работал у Коломойского. Он зашел в лобби отеля около 10:00, осмотрелся по сторона и буквально через 20-30 секунд, после того, как узнал журналиста "Страны" удалился в неизвестном направлении.

Значительно усилилась и служба безопасности самого отеля.

Начиная с сегодняшнего дня у входа в отель проверяют Covid-документы. Ранее здесь такой процедуры не было.

Также усилены меры безопасности на территории всего поселка Поляница, где и расположена гостиница в которой остановился президент.

В разных местах посёлка припаркованы тонированные микроавтобусы в которых сидят мужчины спортивного телосложения, что также выдает визит видного и охраняемого гостя.

Полицейские проверили документы у корреспондента. Фото: Страна

Буквально через 15 минут после того, как корреспондент "Страны" поднял дрон, чтобы с высоты лучше рассмотреть территорию гостиниц приехал наряд полиции и попросил, предъявить документы. Полиция сослалась на заявление охраны гостиницы, что якобы на территории находится "подозрительная личность" и нужно проверить ее документы.

Самого президента не видно.

В Буковеле Зеленский провел уже больше суток, но никто так и не видел Зеленского на лыжах.

Погода в Буковеле в эти дни не радует лыжников. Уже практически сутки здесь идет дождь, температура не опускается ниже пяти градусов выше нуля, поэтому снег стремительно тает, что значительно усложняет процесс катания.

Также здесь мы заметили депутата от фракции "Слуга народа" главу Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса. Политик приехал с женой и детьми.

Андрей Герус с семьей. Фото: Страна

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский написал, что приехал в Буковель на небольшой зимний отдых, но умолчал о том, что поселился на одном этаже с известным украинским бизнесменом Игорем Коломойским.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла закон Зеленского об олигархах (№5599), который в числе прочего предусматривает ответственность для судей, чиновников, прокуроров и нардепов, которые должны подавать декларацию о контактах с олигархами.