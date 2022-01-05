Буковельгейт для Зеленского

Украинские президенты уже не раз вляпывались в скандалы, связанные с отдыхом за рубежом. Вчера оказалось, что вляпаться можно и в скандал, связанный с отдыхом внутри страны. Именно так произошло с поездкой Владимира Зеленского в Буковель.

Эта история настолько нелепа, что может оказаться правдой в том виде, в котором ее пытаются представить. Хотя никто просто не поверит в такое скопление ошибок и безалаберности.

Официально она выглядит так: президент Украины решил отдохнуть в Буковеле и поселился в Radisson Blu Resort Bukovel, где, по случайному стечению обстоятельств, уже жил Игорь Коломойский. Узнав об этом, олигарх сообщил, что с Зеленским не встречался, не собирается и вообще уже выезжает из гостиницы. Видимо, чтобы не портить отдых главе государства.

Ситуация, когда президент едет в Буковель, не зная, что в забронированной им гостинице живет Коломойский, – за гранью реальности. Хотя бы потому, что в любое место проживания главы государства заранее выезжает госохрана, чтобы проверить его на предмет безопасности. Невозможно представить, что госохрана, выехав в "Рэдиссон", не заметила там Коломойского. Или заметила, но не сообщила. А если заметила и сообщила, то выходит, что Зеленский сознательно ехал в отель, где живет олигарх. Еще труднее поверить в то, что сам Коломойский не знал (как он уверяет), что в том же отеле остановился президент.

При этом, по данным "Страны", встреча между ними состоялась.

И тут уже речь идет о двуличии самого президента и его команды. Которые весь год пиарили закон об олигархах, где черным по белому записали запрет госслужащим на общение с олигархом. А тут Зеленский едет к олигарху, с которым его связывают уже много лет.

Но бог с ним, со скандалом внутри страны, – тут ведь и международная проблема. Штаты обложили Коломойского санкциями, сам Зеленский уже два с половиной года старательно изображает отсутствие какой-либо связи со своим бывшим боссом – и на этом фоне такой прокол!

То, что по Зеленскому пройдутся все независимые от власти СМИ, – это полбеды. Беда – это то, что теперь следует ждать заявления от американского посольства, в котором обтекаемо заявят о необходимости усилить борьбу с влиянием олигархов на украинскую политику. А в личной беседе скажут менее обтекаемо и более жестко – в результате чего Банковой придется сдать Западу какую-нибудь очередную позицию (например, по выборам антикоррупционного прокурора).

Ядерный "пакт о ненападении" и его последствия для Украины

А вот о последствиях оглашенного накануне совместного заявления пяти ядерных государств в Киеве уже задумались. И не случайно, поскольку это заявление имеет непосредственное отношение к Украине.

Если отбросить все правильные фразы из совместной декларации Великобритании, Китая, России, США и Франции, то в сухом остатке получается одно: пакт о ненападении между этими государствами.

Который означает, что если Штаты, к примеру, захотят решить силой оружия проблему Венесуэлы или Кубы, то никто вмешиваться не будет. Или что если Китай решит военным путем присоединить Тайвань, то США и Великобритания, несмотря на создание антикитайского блока, воевать на стороне наследников Чан Кайши не станут.

Наконец, в нашем варианте это означает, что в случае открытой войны между Россией и Украиной поддержки со стороны Запада ждать не стоит.

Собственно, именно об этом вчера и заявила наш вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая сказала, что ни одна страна не пришлет свои войска в случае прямого военного конфликта России и Украины.

Об этом, собственно, уже говорили и Джо Байден, и руководство НАТО, но теперь "пакт о ненападении" зафиксирован в официальном заявлении. Что, конечно, не означает отсутствие помощи оружием или санкциями, но, по сути, ставит крест на любых украинских планах вернуть Донбасс и Крым военным путем. И, наоборот, развязывает руки Москве: она на крайний случай всегда будет иметь в рукаве козырь, которого в киевских рукавах нет.

Израиль против Бандеры

Традиционное последствие новогодних праздников, точнее – дня 1 января, когда отмечается очередная годовщина со дня рождения идола украинских националистов Степана Бандеры: в Киеве прошло факельное шествие, по итогам которого посольство Израиля назвало лидера ОУН-УПА пособником нацистов и заявило, что его нельзя считать героем.

В этот раз, кстати, заявление получилось достаточно неконфронтационным: израильский посол Михаил Бродский объяснил, что данные оценки являются точкой зрения его государства и что ее никому навязывать не собираются. Хотя очевидно, что подобная нестыковка между официальными позициями Украины и Израиля симпатий к нашей стране в Иерусалиме и Тель-Авиве не прибавит.

Проблема в целом для Запада состоит в том, что вот уже два десятилетия (со времен акции "Украина без Кучмы") в Украине стоит знак равенства между противоречащими друг другу понятиями "евроинтеграция" и "национализм". Это коробит леваков в США, Европе и самой Украине, но и их вина также есть в том, что нелюбовь к Бандере в отечественной политике приравнивается к любви к Путину.

Учитывая влияние левых в нынешней американской власти, они могли бы повлиять на ситуацию, заставив украинскую власть отказаться от героизации ОУН-УПА и поддержки ультраправых. Но страх "сыграть на руку Кремлю" (а также влияние на выработку американской политики в отношении Киева представителей украинской диаспоры в США) оказывается сильнее.

Третья прививка: пока только пенсионерам

Сегодня правительство рассмотрит вопрос о том, кому из украинцев можно будет колоть бустерную дозу вакцины от коронавируса. Накануне уже было принято решение о том, что третью прививку могут получить все граждане страны старше 60 лет, но очевидно, что этим дело не ограничится.

Уже целый ряд стран перешел не только к третей, но и к четвертой, и даже к пятой прививке. В ситуации, когда фактический "срок годности" предыдущей вакцинации у миллионов украинцев уже истек либо истечет в ближайшие два-три месяца, власти есть смысл отказаться от сосредоточения на первичной вакцинации и переходить к следующим этапам.

Все, кто хотел уколоться или был вынужден сделать это в связи с "рабочей необходимостью", уже это сделали. И если в Украине все еще остались миллионы людей без прививок, то это уже их сознательный выбор, который изменить нельзя. И заставлять это делать больше не нужно – лучше сосредоточиться на бустерной вакцинации тех, кто этого действительно хочет.

И не сосредотачиваться только на пенсионерах – потому что среди них как раз процент желающих будет небольшой, – а как можно быстрее сделать третью прививку доступной для всех.

Казахстанский Майдан: украинский или белорусский путь

Новый год принес первую серьезную геополитическую проблему – массовые акции протеста в Казахстане, грозящие перерасти в очередной Майдан. Правда, пока неизвестно – по украинскому или белорусскому сценарию.

Поводом для протестов стало двукратное повышение цены на сжиженный газ – основное топливо для автомобилей местных жителей. По украинским меркам – это вообще не повод, тем более что даже новая цена казахстанского сжиженного газа в три раза ниже нашей. Но в ряде городов Казахстана это привело к серьезным волнениям, которые быстро переросли в политические – с требованием ухода "самого" Нурсултана Назарбаева, который формально уже не президент, но фактически держит всю власть в своих руках.

В общем, если не обращать внимания на частности, это либо Киев 2013 года, либо Минск 2020-го. И даже если все начиналось стихийно, всегда найдутся силы, которые подбросят дров в этот костер.

Безусловно, наиболее заинтересованным в "газомайдане" является Запад. Казахстан - союзник России по ОДКБ и по ЕАЭС. Также тесные у него отношения и с Китаем. Поэтому раскачать ситуацию как раз на стыке РФ и КНР США было бы выгодно.

Правда, если бунт будет подавлен, то последствия окажутся такими же как и в Беларуси - еще большее сближение Казахстана с Россией.